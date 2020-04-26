Устюгов: с Большуновым не общались и сейчас не особо общаемся
Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о взаимоотношениях с партнёром по национальной сборной Александром Большуновым.
«С Саней не общались и сейчас не особо общаемся. Так, привет-пока, парой фраз можем перекинуться. Чтобы прийти к нему в комнату чай пить — этого нет.
Близкие отношения с кем-то из других групп? Со всеми. Говорю же, мы все тепло и хорошо общаемся. Два человека есть — маленько своеобразные, в себе», — сказал Устюгов в эфире YouTube-канала Fisher Russia.
Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» сезона-2016/2017.
Большунов — трижды серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный обладатель серебряных медалей чемпионата мира. В минувшем сезоне стал победителем общего зачёта Кубка мира.
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