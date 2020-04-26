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Устюгов: с Большуновым не общались и сейчас не особо общаемся

Устюгов: с Большуновым не общались и сейчас не особо общаемся
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о взаимоотношениях с партнёром по национальной сборной Александром Большуновым.

«С Саней не общались и сейчас не особо общаемся. Так, привет-пока, парой фраз можем перекинуться. Чтобы прийти к нему в комнату чай пить — этого нет.

Близкие отношения с кем-то из других групп? Со всеми. Говорю же, мы все тепло и хорошо общаемся. Два человека есть — маленько своеобразные, в себе», — сказал Устюгов в эфире YouTube-канала Fisher Russia.

Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» сезона-2016/2017.

Большунов — трижды серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный обладатель серебряных медалей чемпионата мира. В минувшем сезоне стал победителем общего зачёта Кубка мира.

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