Устюгов: с Большуновым не общались и сейчас не особо общаемся

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о взаимоотношениях с партнёром по национальной сборной Александром Большуновым.



«С Саней не общались и сейчас не особо общаемся. Так, привет-пока, парой фраз можем перекинуться. Чтобы прийти к нему в комнату чай пить — этого нет.



Близкие отношения с кем-то из других групп? Со всеми. Говорю же, мы все тепло и хорошо общаемся. Два человека есть — маленько своеобразные, в себе», — сказал Устюгов в эфире YouTube-канала Fisher Russia.



Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» сезона-2016/2017.



Большунов — трижды серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный обладатель серебряных медалей чемпионата мира. В минувшем сезоне стал победителем общего зачёта Кубка мира.