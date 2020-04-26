«Думал, что выдохнусь быстрее». Шубенков показал отличный результат в «Домашнем кубке»

Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков принял участие в «Домашнем кубке», приняв вызов от британской спринтерши Дины Эшер-Смит.
Приняв упор лёжа, Шубенков имитировал бег, поочерёдно поднимая колени к груди. Как и у бросившей вызов Эшер-Смит, у российского спортсмена получилось 175 повторений за 45 секунд.
«Право, думал, что выдохнусь быстрее. Попробуй забороть меня и Дину Эшер-Смит в «Домашнем кубке» (спойлер: у нас одинаковый результат)», — написал Шубенков на своей странице в «Инстаграме».
Видео модно посмотреть в «инстаграме» Сергея Шубенкова.
Из-за угрозы распространения коронавируса большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции и тренируются в домашних условиях.
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