Олимпийский чемпион Немов потренировался дома вместе с сыном
Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов показал несложные упражнения для тренировки в домашних условиях. Пятикратному чемпиону мира помогал младший сын Дмитрий.
«Добрый день, друзья! Так начинается мой день. Совсем не сложные упражнения, как Вы просили. Включайтесь и папы, и мамы!
Пусть этот день принесёт Вам удачу, а также счастье и тепло! Будьте вместе, добра и терпения нам всем», — написал Немов на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.
Читайте также
- 26 апреля 2020
-
19:58
-
19:40
-
19:27
-
18:59
-
18:32
-
17:11
-
16:20
-
14:57
-
14:45
-
14:03
-
13:25
-
13:14
-
12:38
-
09:27
-
06:06
- 25 апреля 2020
-
22:30
-
21:34
-
21:17
-
21:01
-
19:31
-
18:53
-
18:36
-
17:52
-
17:18
-
15:40
-
14:53
-
14:01
-
13:45
-
13:29
-
13:17
-
13:13
-
12:41
-
12:29
-
12:12
-
11:33
Партнерский контент