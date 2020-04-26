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Олимпийский чемпион Немов потренировался дома вместе с сыном

Олимпийский чемпион Немов потренировался дома вместе с сыном
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов показал несложные упражнения для тренировки в домашних условиях. Пятикратному чемпиону мира помогал младший сын Дмитрий.

«Добрый день, друзья! Так начинается мой день. Совсем не сложные упражнения, как Вы просили. Включайтесь и папы, и мамы!

Пусть этот день принесёт Вам удачу, а также счастье и тепло! Будьте вместе, добра и терпения нам всем», — написал Немов на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.

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