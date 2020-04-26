Ирина Слуцкая рассказала о самом необычном подарке

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, как получила самый необычный подарок.

«Чего мне только не дарили! Мои поклонники всегда находили способы, чтобы меня удивлять! Было всё, начиная с ювелирных украшений, заканчивая сланцами. Сланцы подарили в Японии, может, у них такая традиция, я не знаю. Игрушки, полотенца, портреты, поделки…

Но однажды в одном из российских городов произошла такая история. Тогда на наши выступления было сложно купить билеты и даже продавали места на лестницу. Везде был шквал аплодисментов, аншлаги, море цветов, автобусы. После выступления нас выводили так, что милиция стояла человеческим туннелем, чтобы мы могли в автобус зайти. Нас разрывали на части, а автобусы раскачивали.

И однажды я откатала свой номер, делаю поклон в одну сторону, разворачиваюсь, стою, делаю поклон в другую сторону. Слышу, как гогот пошёл по залу, я подумала: «Господи, что такое? Может, у меня с костюмом что-то не так?!». Я так испугалась! Разворачиваюсь, чтобы сделать поклон, и тут перед лицом у меня огромный букет цветов и мужчина, сидящий на коленях. Оказалось, что он полз по льду с этим букетом цветов. Я не знаю, почему его охрана не остановила. И вот он подполз и стоял на коленях с этими цветами в центре катка!

Вот такая забавная история! Спасибо всем за вашу поддержку и любовь», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ирины Слуцкой.