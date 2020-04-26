Софья Самодурова переделала свою кроссовку в транспортное средство

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова на своей странице в TikTok соорудила транспортное средство из своей кроссовки Valentino и отправилась на нём в путь. В ролике можно увидеть, как Самодурова садится в кроссовку и начинает движение.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).
В сезоне-2019/2020 Самодурова заняла 5-е и 6-е места на этапах Гран-при и не сумела отобраться в финальную часть соревнований. На чемпионате России – 2020 в Красноярске Софья была только девятой и не смогла отобраться в сборную страны. Фигуристка выиграла только турнир Ice Star в Минске, где год назад завоевала золото чемпионата Европы.
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