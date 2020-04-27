Буянова: меня восхищают четверные россиянок, но специалисты ISU хватаются за голову

Тренер Елена Буянова, воспитавшая олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову и призёра чемпионата Европы – 2020 Артура Даниеляна, рассказала о возможном изменении возрастного ценза на перенесённом на год конгрессе ISU.

«Как тренер я за развитие, усложнение. Что, имея таких девочек, идти на какие-то другие правила? Меня восхищают четверные прыжки девчонок, и я горжусь, что именно наши фигуристки их начали делать. Но если смотреть глазами ISU, я понимаю специалистов. Они хватаются за голову. Для них Европа встала. В Европе не происходит никакого развития. Я много общаюсь с нашими тренерами, которые там работают. И они, конечно, говорят: мы теряем работу, потому что спортсмены не хотят кататься, понимая бессмысленность соперничества. Они приходят на фан, удовольствие, радость, а как её получить, заведомо зная, что проиграешь?..

Думая о развитии спорта, ISU хочет некой гармонии. Чтобы людей подстёгивать, притягивать к виду. Чтобы никому чьи-то достижения не были в ущерб. Другое дело, что так не бывает. И в спорте всегда кто-то — пробивная сила, а остальные или догоняют, или отваливаются», — приводит слова Буяновой «Московский комсомолец».