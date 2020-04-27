Аделина Сотникова с мамой приняла участие в Flip The Switch Challenge с переодеванием

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова приняла участие в Flip The Switch Challenge со своей мамой и опубликовала видео в «Инстаграме».



Сам челлендж зародился в 2018 году, но, спустя пару лет, снова стал популярен. Впервые об этом челлендже заговорили, когда исполнитель Drake выпустил песню Nonstop. В ней есть слова: «Смотри, я просто щелкну выключателем», которые не оставили равнодушными интернет-пользователей. Она стала гимном нового челленджа. Его суть обычно заключается в том что, главный герой сменяет образ или стиль одежды в определённый момент видео.



Видео с участием Сотниковой не стало исключением. В начале ролика она предстаёт светлом пальто, а уже к середине ролика меняет свою одежду. В роли оператора выступает мама, которая также сменяет свой образ.

Видео доступно в «инстаграме» Сотниковой.

23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы). Не так давно Аделина после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.