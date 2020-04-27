«Немного нашей «домашки»». Ляйсан Утяшева опубликовала видео приготовления рыбы
Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований Ляйсан Утяшева, которая после завершения карьеры стала телеведущей и комментатором опубликовала видео в «Инстаграме», рассказав о рецепте приготовления рыбы.
«Ну что, друзья, давно не выходила дерзкая готовка с Ляйсан. Увлеклась зарядками, каюсь, каюсь. Сегодня готовим рыбу сибас», — с таких слов начала видео Утяшева.
Видео доступно в «инстаграме» Ляйсан Утяшевой.
«Много разных рецептов от меня и немного нашей «домашки». Привет вашим семьям», — гласит подпись к видео.
Утяшева — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002.
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