Валиевой исполнилось 14 лет. Теперь она сможет выступать на взрослом чемпионате России

Российской фигуристке Камиле Валиевой, ставшей чемпионкой мира среди юниоров в Таллине и установившей два новых мировых рекорда, вчера, 26 апреля, исполнилось 14 лет.
В своём «инстаграме» фигуристка поделилась различными поздравлениями от болельщиков, рисунками, плакатами и словами с поздравлениями.
В одной из «сториз» она продемонстрировала, как катается на велосипеде, выразив благодарность за подарок.
Видео доступны в «инстаграм-сториз» Валиевой.
Теперь, согласно регламенту, Камила сможет принимать участие на взрослом чемпионате России по фигурному катанию, пройдя отборы через Кубок России. Однако выйти на взрослые международные соревнования через национальный турнир она не сможет.
К 14 годам Валиева по разу успела завоевать золото чемпионата мира среди юниоров, финала юниорского Гран-при, этапов юниорского Гран-при в России и Франции и первенства России среди юниоров.
Ранее Валиева опубликовала видео, в котором показала как поёт её собака. Видео доступно на «Чемпионате».
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