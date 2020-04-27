Юлия Ефимова выложила сексуальное фото в откровенном купальнике

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова порадовала пользователей «Инстаграма» свежей фотографией. Спортсменка выложила снимок, на котором можно посмотреть, как она выглядит в откровенном купальнике.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ефимовой.

28-летняя Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех советских и российских пловцов: 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).

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