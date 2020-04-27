Елена Исинбаева обратилась к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Российская легкоатлетка Елена Исинбаева обратилась к своим подписчикам в «Инстаграме».

«Как вы, дорогие подписчики? Очень надеюсь, что вы в порядке и находите силы и возможности быть дома с семьёй. Ситуация сложная, непредсказуемая, но мы обязательно справимся с трудностями! Берегите себя и своих близких», — написала Исинбаева.

Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме» Елены Исинбаевой.

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом. 18 августа 2016 года была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), также входит в комиссию спортсменов ВФЛА.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире массово отменяют и переносят спортивные мероприятия. Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год.