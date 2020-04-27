В России за сутки коронавирусом заразилось 6198 человек, отмечено 50 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6198 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 87 147 человек, из которых выздоровело 7346. Зафиксировано ещё 50 летальных исходов. За всё время скончалось 794 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2871

Московская область — 638

Нижегородская область — 207

Республика Дагестан — 167

Санкт-Петербург — 161

Рязанская область — 85

Камчатский край — 85

Республика Татарстан — 70

Курская область — 69

Тульская область — 69

Ростовская область — 65

Тамбовская область — 61

Свердловская область — 59

Челябинская область — 58

Краснодарский край — 57

Калужская область — 56

Республика Северная Осетия — 53

Орловская область — 44

Брянская область — 43

Владимирская область — 43

Ленинградская область — 43

Республика Башкортостан — 43

Республика Мордовия — 42

Чувашская Республика — 42

Новосибирская область — 42

Республика Ингушетия — 38

Смоленская область — 35

Самарская область — 35

Тверская область — 34

Новгородская область — 33

Ставропольский край — 33

Хабаровский край — 33

Республика Марий Эл — 31

Волгоградская область — 30

Кабардино-Балкарская Республика — 29

Калининградская область — 28

Мурманская область — 28

Белгородская область — 27

Ямало-Ненецкий АО — 27

Алтайский край — 27

Кировская область — 26

Ярославская область — 25

Липецкая область — 24

Ульяновская область — 24

Приморский край — 24

Ханты-Мансийский АО — 23

Республика Бурятия — 23

Пензенская область — 22

Саратовская область — 22

Астраханская область — 21

Воронежская область — 20

Чеченская Республика — 20

Пермский край — 20

Карачаево-Черкесская Республика — 19

Красноярский край — 19

Еврейская АО — 15

Псковская область — 14

Оренбургская область — 14

Тюменская область — 13

Республика Карелия — 12

Республика Коми — 12

Республика Калмыкия — 12

Республика Алтай — 12

Костромская область — 10

Вологодская область — 10

Ненецкий автономный округ — 9

Омская область — 9

Томская область — 9

Ивановская область — 8

Архангельская область — 8

Республика Адыгея — 8

Республика Хакасия — 8

Республика Саха (Якутия) — 7

Забайкальский край — 6

Удмуртская Республика — 5

Кемеровская область — 4

Амурская область — 4

Республика Тыва — 3

Магаданская область — 3

г. Севастополь — 3

Курганская область — 2

Чукотский АО — 2

Республика Крым — 2

Сахалинская область — 1.