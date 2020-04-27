«Пошла жара». Подписчики оценили сексуальное фото Юлии Ефимовой

Пользователям «Инстаграма» понравилась фотография, которую выложила шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова. Напомним, ранее спортсменка поделилась снимком, на котором можно посмотреть, как она выглядит в откровенном купальнике.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ефимовой.

Вот какие комментарии оставили пользователи.

«Пошла жара».

«Сексуальный загар».

«Просто очень красивая женщина».

«Ты идеальна».

«Богиня».

Но был и такой комментарий.

«Поскромней будь».

28-летняя Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех советских и российских пловцов: 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).

Также посмотрите видео, как Ефимова отжалась 10 раз в бикини.