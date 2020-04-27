Гимнаст Нагорный поддержал челлендж и попробовал выпить стакан воды, стоя на руках. Видео
Российский гимнаст Никита Нагорный поддержал новый челлендж и попробовал выпить стакан воды, стоя на руках. Спортсмен опубликовал видео на своей странице в «Инстаграме».
«Как вам? Конечно так много не выпьешь. Решил поддержать новый прикольный челлендж — «Австралийский ниндзя». Попробовать, стоя на руках, выпить воды! Присоединяйтесь!» — написал Нагорный.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Никита Нагорный — вице-чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике.
Из-за пандемии коронавируса во всём мире массово отменяют и переносят спортивные мероприятия. Спортсмены находятся на и тренируются в домашних условиях, а также участвуют в различных челленджах.
Гимнасты-чемпионы Нагорный и Спиридонова завели забавного той-пуделя по кличке Рокки
Читайте также
- 27 апреля 2020
-
13:07
-
11:35
-
10:52
-
10:40
-
10:39
-
10:18
-
09:44
-
09:38
-
08:30
-
03:56
-
03:29
-
01:52
-
00:58
- 26 апреля 2020
-
23:57
-
22:48
-
22:05
-
20:43
-
19:58
-
19:40
-
19:27
-
18:59
-
18:32
-
17:11
-
16:20
-
14:57
-
14:45
-
14:03
-
13:25
-
13:14
-
12:38
-
09:27
-
06:06
- 25 апреля 2020
-
22:30
-
21:34
-
21:17
Партнерский контент