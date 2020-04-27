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Гимнаст Нагорный поддержал челлендж и попробовал выпить стакан воды, стоя на руках. Видео

Гимнаст Нагорный поддержал челлендж и попробовал выпить стакан воды, стоя на руках. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский гимнаст Никита Нагорный поддержал новый челлендж и попробовал выпить стакан воды, стоя на руках. Спортсмен опубликовал видео на своей странице в «Инстаграме».

«Как вам? Конечно так много не выпьешь. Решил поддержать новый прикольный челлендж — «Австралийский ниндзя». Попробовать, стоя на руках, выпить воды! Присоединяйтесь!» — написал Нагорный.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Никита Нагорный — вице-чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике.

Из-за пандемии коронавируса во всём мире массово отменяют и переносят спортивные мероприятия. Спортсмены находятся на и тренируются в домашних условиях, а также участвуют в различных челленджах.

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