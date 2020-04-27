Блогер пробежал 21 км в защитном костюме врача. Видео

Кажется, сегодня мы стали героями какого-то нединамичного блокбастера со сценарием, где практически ничего не происходит. Мы сидим в домах, получаем пропуска для проезда на работу, а выходим только за продуктами первой необходимости.
Однако наши усилия не сравнятся с тем, по какому хардкору испытывают себя врачи в многочасовые смены. Чтобы хоть ненадолго оказаться в их шкуре, команда Sport enthusiast и спортивный блогер Алексей Лихарёв решили протестировать, насколько комфортно существовать в защитном костюме длительное время. Просиживать штаны у телевизора или PS4 ребята не стали, Алексей вызвался пробежать в полной экипировке врачей полумарафонскую дистанцию в 21,1 км. Очки, защитный халат, распираторная маска, бахилы, шапочка, перчатки — всё по-настоящему.
Чтобы не пугать жителей прикрытых для движения городов и не маячить перед службами, маршрутом была выбрана очищенная от риска дорога ближайшего Подмосковья. Раннее утро, холод, дождь и ветер позволили прочувствовать защитные материалы при максимально негативных обстоятельствах.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Оставайтесь дома и уважайте просьбы медперсонала.
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