«Не верил в Загитову». Бывший главный тренер сборной России по футболу Слуцкий — об Алине

Бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал, что является давним поклонником фигурного катания, и признался, что не верил в успех Алины Загитовой, которая на Олимпиаде 2018 года в возрасте 15 лет стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.
«Наверное, когда-то можно будет осуждать Этери Георгиевну (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») за то, что у этих девчонок могут возникнуть проблемы в зрелом возрасте. Пока же — победителей не судят. Думаю, Алина Загитова, в которую я не верил, благодарна своему тренеру», — цитирует Слуцкого Sport24.
По словам тренера, он не верит, что Загитова, которая ранее объявила о приостановке карьеры, вернётся в спорт на былой уровень.
«Она может и вернуться, но в сборной очень большая конкуренция. Вряд ли Загитова сможет навязать борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной. Через некоторое время и Валиева появится со своим четверным. Сейчас без изменений технических правил ей будет невозможно соревноваться с юниорками.
Не думаю, что Алина сможет выучить в таком возрасте сложные прыжки. Наверное, я навлеку на себя гнев её фанатов, но это так и есть. Если ей нравится кататься и соревноваться, как Алёне Леоновой, — пожалуйста. Я не верю в спортивную составляющую», — добавил он.
Также посмотрите видео, как Алёна Косторная выполнила элемент из фигурного катания на паркете.
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