«Повзрослела девочка». Подписчики оценили новые фото гимнастки Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии и предложила подписчикам выбрать, какой из четырёх снимков лучше.

«Так и не выбрала одну. Какая в итоге лучше?» — написала Солдатова.

Посмотреть фотографии можно на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Подписчикам понравились все четыре снимка:

«Саша, ты прекрасна».

«Повзрослела девочка».

«Все снимки завораживают».

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавируса во всём мире массово отменяют и переносят спортивные мероприятия.

Ранее гимнастка показала невероятную растяжку, катаясь на самокате.