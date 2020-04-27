«Повзрослела девочка». Подписчики оценили новые фото гимнастки Солдатовой
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии и предложила подписчикам выбрать, какой из четырёх снимков лучше.
«Так и не выбрала одну. Какая в итоге лучше?» — написала Солдатова.
Посмотреть фотографии можно на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
Подписчикам понравились все четыре снимка:
«Саша, ты прекрасна».
«Повзрослела девочка».
«Все снимки завораживают».
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавируса во всём мире массово отменяют и переносят спортивные мероприятия.
Ранее гимнастка показала невероятную растяжку, катаясь на самокате.
Александра Солдатова показала великолепную растяжку, катаясь на самокате
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