Гимнаст Белявский показал необычный способ встать с кровати. Видео

Двукратный призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира 2019 года в командном многоборье, шестикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Давид Белявский показал, как развлекается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен выложил в свой «инстаграм» видео необычного способа подъёма с кровати.
«А как вы встаёте утром с кровати?» — подписал он видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Ранее необычным способом вставания с кровати поделилась гимнастка Александра Солдатова.
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