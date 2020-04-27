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Гимнаст Белявский показал необычный способ встать с кровати. Видео

Гимнаст Белявский показал необычный способ встать с кровати. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратный призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира 2019 года в командном многоборье, шестикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Давид Белявский показал, как развлекается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен выложил в свой «инстаграм» видео необычного способа подъёма с кровати.

«А как вы встаёте утром с кровати?» — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Ранее необычным способом вставания с кровати поделилась гимнастка Александра Солдатова.

Гимнастка Солдатова показала необычный способ встать с кровати. Видео
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