Журова: не думаю, что Виктор Ан собирается постоянно проживать в России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана о завершении карьеры.
«Запомнился Ан как спортсмен тем, что его называли «богом шорт-трека». И это действительно отчасти так, он для многих был человеком, который умел то, что не умели многие. А нам запомнился тем, что, попав перед Олимпиадой в Россию и будучи ненужным своей сборной, он смог здесь добиться успеха и команде помог. Это совершенно изменило отношение к шорт-треку в стране», — приводит слова Журовой РБК.
Журова считает, что после завершения карьеры удержать Ана в России на тренерской или руководящей должности в федерации будет сложно.
«О его планах я не знаю. Возможно, какая-то страна захочет себе такого тренера, и между ними будет соревнование в стиле «кто больше заплатит».
Пойти в депутаты? Думаю, ему это не надо. Зачем он нужен среди депутатов? Я не думаю, что Виктор Ан собирается здесь постоянно проживать, и зачем быть депутатом, если ты не действуешь в интересах народа. Я думаю, что он любит свою страну, которая ему родная. Не то что я его не хочу видеть, просто на уровне своей природы он больше кореец», чем россиянин», — сказала Журова.
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