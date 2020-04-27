Никита Нагорный исполнил винтовое сальто в спальне и попросил оценить новый трюк
Вице-чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, 23-летний гимнаст Никита Нагорный исполнил винтовое сальто в спальне. На своей странице в «Инстаграме» Никита попросил оценить новый трюк по шкале от 1 до 10.
Видео сальто в исполнении Никиты Нагорного можно посмотреть на «Чемпионате».
Во время самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса большинство спортсменов тренируются в домашних условиях и участвуют в различных челленджах, так как все спортивные сооружения закрыты.
За последние сутки в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заразившихся составляет 87 147 человек. Выздоровевших насчитывается 7346 человек, скончалось 794 человека.
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