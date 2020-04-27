В Беларуси состоится онлайн-турнир по толканию ядра

В Республике Беларусь состоится необычный турнир по толканию ядра. Особенностью соревнований станет тот факт, что они будут проходить в онлайн-режиме.
Турнир состоится 30 апреля. Соревнования будут представлять собой два баттла, в которых примут участие ведущие толкатели ядра Беларуси в разных возрастных категориях. Каждый участник получит право выполнить по шесть попыток. По итогам попыток определится победитель в каждой из пар.
Соревнования будут проходить на местах тренировок легкоатлетов в Витебске и Бресте. Трансляция будет вестись в аккаунте Федерации лёгкой атлетики Беларуси в «Инстаграме».
Организаторы приняли решение провести соревнования в таком формате из-за пандемии коронавируса. В Беларуси зафиксировано уже более 8000 случаев заражения.
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