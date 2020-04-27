Елизавета Туктамышева рассказала, куда отправится при первой возможности

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выложила фотографию с отдыха. Спортсменка стоит на балконе и смотрит на пальмы на фоне заката. На ней надет лёгкий халат, полотенце повязано на голове в виде чалмы.
«Хочу на море, и первое, куда я поеду, когда будет возможность, — это будет Бали. Давно мечтаю. Если у меня, конечно, будет выбор», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
«Ну, в Сочи или в Евпаторию», — прокомментировала пост фигуристка Станислава Константинова, добавив улыбающийся смайлик.
Во время самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса большинство спортсменов тренируются в домашних условиях и участвуют в различных челленджах, так как все спортивные сооружения закрыты.
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