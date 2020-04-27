«Нарочно не сфотографируешь!» Татьяна Волосожар поделилась яркими кадрами

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании российская фигуристка Татьяна Волосожар выложила в соцсети подборку фотографий своих выступлений на льду, снятых в необычных ракурсах. Волосожар каталась в паре с Максимом Траньковым, который стал её мужем.

«У спортсменов много фотографий в необычных ракурсах. Пока ты следишь за каждым движением своего тела, трудно уследить за мимикой. И только на фото видишь потом мгновения, которые оказались чуть менее прекрасны, чем ты себе представлял.

Сначала я расстраивалась, когда видела такие фото, а сейчас уже привыкла и смеюсь. Нарочно так точно не сфотографируешь!» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».