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Лыжероллерный фестиваль Blink пройдёт в Норвегии без зрителей

Лыжероллерный фестиваль Blink пройдёт в Норвегии без зрителей
Другие / Лыжный спорт 0

15-й юбилейный лыжероллерный фестиваль Blink в Норвегии состоится несмотря на пандемию коронавируса.

Blink по плану должен пройти с 5 по 8 августа в Санднесе. Об отмене старта речи не идёт, но из-за запрета на территории Норвегии массовых мероприятий с участием более 500 человек гонки пройдут без зрителей. Скорее всего, зарубежные спортсмены в этом году принять участие в летнем фестивале Blink не смогут.

«Несмотря на то что нет возможности провести мероприятие в привычном формате, фестиваль Blink не отменяется. Мы работаем с NRK, лыжной и биатлонной ассоциациями, чтобы создать телевизионный продукт и предложить спортсменам хорошие условия. У нас есть твёрдое убеждение, что мы достигнем этого», — приводит слова генерального директора фестиваля Одда Лангелле VG.

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