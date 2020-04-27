Лыжероллерный фестиваль Blink пройдёт в Норвегии без зрителей

15-й юбилейный лыжероллерный фестиваль Blink в Норвегии состоится несмотря на пандемию коронавируса.
Blink по плану должен пройти с 5 по 8 августа в Санднесе. Об отмене старта речи не идёт, но из-за запрета на территории Норвегии массовых мероприятий с участием более 500 человек гонки пройдут без зрителей. Скорее всего, зарубежные спортсмены в этом году принять участие в летнем фестивале Blink не смогут.
«Несмотря на то что нет возможности провести мероприятие в привычном формате, фестиваль Blink не отменяется. Мы работаем с NRK, лыжной и биатлонной ассоциациями, чтобы создать телевизионный продукт и предложить спортсменам хорошие условия. У нас есть твёрдое убеждение, что мы достигнем этого», — приводит слова генерального директора фестиваля Одда Лангелле VG.
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