Лыжероллерный фестиваль Blink пройдёт в Норвегии без зрителей

15-й юбилейный лыжероллерный фестиваль Blink в Норвегии состоится несмотря на пандемию коронавируса.



Blink по плану должен пройти с 5 по 8 августа в Санднесе. Об отмене старта речи не идёт, но из-за запрета на территории Норвегии массовых мероприятий с участием более 500 человек гонки пройдут без зрителей. Скорее всего, зарубежные спортсмены в этом году принять участие в летнем фестивале Blink не смогут.



«Несмотря на то что нет возможности провести мероприятие в привычном формате, фестиваль Blink не отменяется. Мы работаем с NRK, лыжной и биатлонной ассоциациями, чтобы создать телевизионный продукт и предложить спортсменам хорошие условия. У нас есть твёрдое убеждение, что мы достигнем этого», — приводит слова генерального директора фестиваля Одда Лангелле VG.