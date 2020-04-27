«Бесконечные ноги». Фигуристка Степанова поразила подписчиков новой фотографией

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, поразила подписчиков новой фотографией, подчёркивающей длину ног спортсменки.
Фотографию можно посмотреть на странице Александры Степановой в «Инстаграме».
«Саня, ты издеваешься?! Хочу ещё крутых фото! Необходимо создать отдельный хештег #ногистепановойпрекрасны», — сразу же отреагировала в комментариях чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова.
Подписчики также не оставили без внимания длину и красоту ног фигуристки. Вот лишь некоторые комментарии.
larisashapoval7: Бесконечные ноги.
tany1904: Самые красивые ноги в фигурном катании!!!
aleksey0169: Сама очень красивая, а ножки — без рук мужикам, только смотреть!
dmitrytimofeev38: Это нога… Кого надо нога!!!
juliaa0310: Ваши фотографии — это целые произведения искусства!
not_a_guy: Присоединяюсь #ногистепановойпрекрасны и никак иначе, да и вся Саша шикарная.
dmitrii_tataki: Александра — удивительная красавица. Лучше, чем можно было бы представить. Если у Александры есть свободные минуты, она могла бы подрабатывать звёздной моделью!
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