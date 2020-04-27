«Яркий огонёчек». Подписчики оценили фото Софьи Самодуровой

Чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова предложила болельщикам выбрать лучшую из трёх её фотографий. На снимках она запечатлена сидящей в гамаке в непринуждённой позе. Фотографии различаются эмоциями.

Фотографии доступны в «инстаграме» Софьи Самодуровой.

Подписчикам понравились все фотографии и они щедро одарили фигуристку комплиментами.

va.lera2540: Сонечка, все фото с тобой шикарны. Потому что ты самая прекрасная.

yimnxda: Соня может быть разной, но всегда прекрасна.

denis_druschinin: Если б залилась ты смехом, с ветром косами играя, я летел бы вслед за эхом, дивный голос догоняя.

katerinachisto: Ты такая, как есть: жизнерадостная, позитивная и улыбчивая.

yakimenko_alena: Ну что за малышка такая красивая.

vladimirsidorov50: Ты открылась и улыбаешься. Солнышко!

mazurenko8619: Полна жизненной энергии, улыбка шикарнейшая, глазки светятся.