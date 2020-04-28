Аделина Сотникова опубликовала фото в образе Феи-крёстной и призвала мечтать

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию в образе Феи-крёстной из ледового спектакля «Золушка» и призвала своих подписчиков мечтать.
«Мечтайте, мечтам свойственно сбываться! Ставьте цели, задачи, не бойтесь своих желаний, а самое главное верьте в лучшее! С верой в самого себя у вас всё получится», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «инстаграме».
Подписчики поддержали призыв Сотниковой.
venera__saifullina Аделя, пусть все твои мечты сбудутся, а желания исполнятся.
harutyun_azaryan Ангелам непременно нужна пара крыльев, а человеку нужны мечты не меньше, чем воздух… Всё по-честному.
_kir_2_ От твоей улыбки у любого вырастут крылья. Божественной красоты, тебя бы снять в роли Клеопатры.
maxlluccii Господи, что за принцесса, кто скажет, кто подскажет?
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