«Аппетитные ножки». Подписчики оценили фото Елизаветы Туктамышевой в халате

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась в «Инстаграме» фотографией, которая не осталась не замеченной её подписчиками. На фото спортсменка, одетая в халат, стоит на балконе отеля на фоне заката.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.

Вот какие комментарии оставили подписчики спортсменки.

«Ох, какая женщина».

«Аппетитные ножки».

«Грациозная фигура».

«Привет, гулять пойдём?»

Напомним, 23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года. В настоящее время россиянка, как и многие другие спортсмены, лишена возможности полноценно тренироваться ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Также посмотрите забавное видео Туктамышевой о карантине.