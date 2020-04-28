«Аппетитные ножки». Подписчики оценили фото Елизаветы Туктамышевой в халате

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась в «Инстаграме» фотографией, которая не осталась не замеченной её подписчиками. На фото спортсменка, одетая в халат, стоит на балконе отеля на фоне заката.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.
Вот какие комментарии оставили подписчики спортсменки.
«Ох, какая женщина».
«Аппетитные ножки».
«Грациозная фигура».
«Привет, гулять пойдём?»
Напомним, 23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года. В настоящее время россиянка, как и многие другие спортсмены, лишена возможности полноценно тренироваться ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Также посмотрите забавное видео Туктамышевой о карантине.
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