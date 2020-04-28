Сегодня, 28 апреля, на 58-м году жизни скончалась трёхкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Марина Базанова — уроженка Омска, но большую часть профессиональной карьеры провела в киевском «Спартаке», в составе которого стала многократной чемпионкой СССР и Кубка европейских чемпионов. В 1991 году Базанова перешла из «Спартака» в немецкий «Валле Бремен», где заняла должность играющего тренера. После завершения профессиональной карьеры спортсменка работала в «Бремене» реабилитологом.

В составе сборной СССР Базанова стала трёхкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990), а также завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (Сеул-1988). В составе Объединённой команды на ОИ-1992 Базанова также завоевала бронзу.