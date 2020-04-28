«Знай, что ты самая прекрасная в мире». Подписчики отреагировали на фото Софьи Самодуровой

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в «Инстаграм» фотографию, которая очень понравилась её подписчикам. На снимке спортсменка улыбается, изображая руками сердечко.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.
Вот какие комментарии оставили пользователи.
«Знай, что ты самая прекрасная в мире».
«Сонечка, какая красотка».
«Солнышко».
«Большой любви тебе тоже!»
Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).
В сезоне-2019/2020 Самодурова заняла 5-е и 6-е места на этапах Гран-при и не сумела отобраться в финальную часть соревнований. На чемпионате России – 2020 в Красноярске Софья была только девятой и не смогла отобраться в сборную страны. Фигуристка выиграла только турнир Ice Star в Минске, где год назад завоевала золото чемпионата Европы.
Также посмотрите видео, как Самодурова покаталась на лодке из кроссовки.
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