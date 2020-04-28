«Итальянцы – большие конспирологи». Кёрлингистка Галкина — о жизни на карантине в Италии

Двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Екатерина Галкина рассказала о жизни в Италии во время пандемии коронавируса. На данный момент спортсменка находится в Риме.

«Для них это, конечно, трагедия, особенно карантин. Начнём с того, что Италия — страна туризма, гигантская часть экономики базировалась на нём, а сейчас он на нуле по понятным причинам. Плюс надо учитывать менталитет итальянцев, они привыкли при встрече чмокнуть друг друга в щёку, они максимально контактные люди, привыкшие жить в определённом контакте друг с другом, а тут их этого лишили.



Думаю, итальянцы в большей степени похожи на русских в том, что касается легкомысленности, что ли, лёгкого отношения к ситуации. Если русскому говорят „ай-ай-ай“, это не значит, что он что-то не будет делать. С итальянцами та же история. Китайцу говорят „не выходи“, и он не выйдет, там другая культура. В Италии многое было упущено, потому что люди очень легкомысленно к этому относились и не соблюдали правил. И, к сожалению, до сих пор не всегда соблюдают самоизоляцию, дистанцирование, ведут себя безрассудно.



Итальянцы вообще большие конспирологи (смеётся). Здесь распространена теория среди тех, кто отрицает вообще существование коронавируса, что вся эта истерия спровоцирована искусственно, чтобы отвлечь людей от внедрения системы 5G. Так магнаты и корпорации пытаются отвлечь внимание населения всей планеты. Не являюсь сторонником этой теории. Надо опираться на факты, а такие разговоры можно разве что у себя на кухне вести.



Мне кажется, просто у многих есть эффект отрицания действительности. Они не верят, что такое на самом деле могло произойти. Кому-то тяжело принять ситуацию. Ответов на свои вопросы сейчас они не получают, поэтому начинают верить в теории заговора», — приводит слова Галкиной „Р-Спорт“.