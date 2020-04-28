В России за сутки коронавирусом заразилось 6411 человек, отмечено 72 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6411 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 93 558 человек, из которых выздоровело 8456. Зафиксировано ещё 72 летальных исхода. За всё время скончалось 867 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 3075

Московская область — 523

Санкт-Петербург — 198

Республика Дагестан — 153

Республика Северная Осетия — 148

Рязанская область — 101

Нижегородская область — 89

Свердловская область — 85

Владимирская область — 79

Тульская область — 70

Калужская область — 67

Мурманская область — 67

Курская область — 65

Республика Татарстан — 65

Оренбургская область — 65

Ростовская область — 64

Воронежская область — 62

Республика Башкортостан — 61

Новосибирская область — 60

Орловская область — 53

Краснодарский край — 51

Челябинская область — 48

Ярославская область — 47

Красноярский край — 47

Смоленская область — 45

Приморский край — 45

Республика Ингушетия — 43

Ханты-Мансийский АО — 41

Калининградская область — 39

Чувашская Республика — 39

Пензенская область — 39

Ленинградская область — 38

Кабардино-Балкарская Республика — 38

Республика Марий Эл — 38

Ставропольский край — 37

Кировская область — 35

Тамбовская область — 33

Республика Мордовия — 32

Саратовская область — 32

Белгородская область — 30

Ульяновская область — 29

Хабаровский край — 28

Брянская область — 26

Липецкая область — 26

Волгоградская область — 25

Костромская область — 22

Республика Хакасия — 22

Ненецкий автономный округ — 18

Чеченская Республика — 18

Республика Бурятия — 18

Пермский край — 17

Ивановская область — 14

Алтайский край — 14

Карачаево-Черкесская Республика — 13

Ямало-Ненецкий АО — 12

Еврейская АО — 12

Омская область — 11

Новгородская область — 10

Тверская область — 9

Республика Калмыкия — 9

Республика Адыгея — 8

Астраханская область — 8

Самарская область — 8

Иркутская область — 8

Камчатский край — 8

Республика Коми — 7

Забайкальский край — 7

Республика Саха (Якутия) — 7

Республика Карелия — 6

Архангельская область — 6

Вологодская область — 5

Удмуртская Республика — 5

Тюменская область — 5

Томская область — 5

Псковская область — 4

Кемеровская область — 4

г. Севастополь — 3

Курганская область — 2

Республика Тыва — 1

Амурская область — 1

Магаданская область — 1

Сахалинская область — 1

Республика Крым — 1.