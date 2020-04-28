Большое выступление Путина состоится сегодня, 28 апреля, начало — после 15:00 мск

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, анонсировал «большое выступление» президента на совещании с губернаторами и членами правительства. Также он уточнил, что встреча начнётся после 15:00 мск.
«Речь пойдёт об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период», — цитирует Пескова РИА «Новости».
2 апреля Путин в видеообращении к россиянам объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 211 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 922 тыс.
- 28 апреля 2020
-
12:56
-
10:55
-
10:52
-
10:06
-
00:06
- 27 апреля 2020
-
22:32
-
21:25
-
19:55
-
19:10
-
18:59
-
18:59
-
16:47
-
16:33
-
16:06
-
14:57
-
13:37
-
13:07
-
11:35
-
10:52
-
10:40
-
10:39
-
10:18
-
09:38
-
08:30
-
03:29
- 26 апреля 2020
-
23:57
-
22:48
-
22:05
-
18:59
-
18:32
-
16:20
-
14:45
-
13:14
-
12:38
-
09:27