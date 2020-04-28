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Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2020/2021

Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2020/2021
Другие / Лыжный спорт 0

На официальном сайте Федерации лыжных гонок Норвегии был опубликован состав национальной сборной на сезон-2020/2021.

Лыжные гонки. Сборная Норвегии. Сезон-2020/2021
Женщины: Терезе Йохауг, Хейди Венг, Ингвильд Остберг, Тириль Уднес Венг, Рагниль Хага, Хелене Мари Фоссесхольм, Майкен Касперсен Фалла, Ане Аппельквист Стенсет, Лотта Венг, Анна Свендсен.
Мужчины (спринт): Эрик Вальнес, Финн Хоген Крог, Ховард Солос Тёугбёль, Пол Голберг, Синдре Бьёрнестад Скар, Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Мужчины (дистанция): Сьюр Рёте, Симен Хегстад Крюгер, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд, Мартин Нюнгет, Дидрик Тонсет.

Ранее стало известно, что двукратный чемпион Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира Мартин Йонсруд Сундбю исключён из состава сборной Норвегии.

Двукратный олимпийский чемпион Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам
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