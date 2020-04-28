Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2020/2021

На официальном сайте Федерации лыжных гонок Норвегии был опубликован состав национальной сборной на сезон-2020/2021.

Лыжные гонки. Сборная Норвегии. Сезон-2020/2021

Женщины: Терезе Йохауг, Хейди Венг, Ингвильд Остберг, Тириль Уднес Венг, Рагниль Хага, Хелене Мари Фоссесхольм, Майкен Касперсен Фалла, Ане Аппельквист Стенсет, Лотта Венг, Анна Свендсен.

Мужчины (спринт): Эрик Вальнес, Финн Хоген Крог, Ховард Солос Тёугбёль, Пол Голберг, Синдре Бьёрнестад Скар, Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Мужчины (дистанция): Сьюр Рёте, Симен Хегстад Крюгер, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд, Мартин Нюнгет, Дидрик Тонсет.

Ранее стало известно, что двукратный чемпион Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира Мартин Йонсруд Сундбю исключён из состава сборной Норвегии.