Синхронистка Алла Шишкина рассказала, чего ей больше всего не хватает на самоизоляции

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина рассказала, как на неё повлиял режим самоизоляции, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Несмотря на то что раньше мы жаловались, как сложно каждый день ходить на работу, как мы устаём от этой рутины, изоляция ясно дала понять, что мне очень этого не хватает. И работы, и жёсткого распорядка дня, и моих девчонок, и всего этого в целом.

Но больше всего не хватает обычной, неспешной прогулки. Чтобы можно было полной грудью вдыхать свежий воздух и жмурить глаза от тёплого весеннего солнца. Не прятать лицо за маску и не бояться трогать ручки дверей и кнопки лифта, даже если ты в перчатках», — написала спортсменка в «Инстаграме», прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Шишкиной.

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