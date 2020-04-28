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Режим самоизоляции в Москве продлён до 13 мая

Режим самоизоляции в Москве продлён до 13 мая
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции. Ограничительные меры в столице России продолжат действовать до 13 мая 2020 года. Таким образом, все массовые мероприятия, включая спортивные, будут запрещены как минимум до конца майских праздников. Документ был опубликован в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти».

Сегодня состоится новое выступление президента Российской Федерации Владимира Путина на совещании с губернаторами и членами правительства. Ранее глава государства в видеообращении к россиянам объявлял о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве был введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 211 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 922 тыс.

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