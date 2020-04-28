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Владимир Путин: нам удалось затормозить распространение эпидемии

Владимир Путин: нам удалось затормозить распространение эпидемии
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса.

«Ключевое, о чём хочу сказать, подводя итоги прошедших недель. Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это наша общая работа, ответственность граждан, которые заботятся о своём здоровье и здоровье своих близких.

Пик ещё не пройден. Риски заразиться сохраняются», — сказал Путин во время обращения.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 211 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 922 тыс.

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