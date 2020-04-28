Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями. Таким образом, нерабочие дни на майские праздники продлятся до 11 мая.
«Впереди череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни. Считаю правильным объявить 6-8 мая нерабочими днями с сохранением зарплаты», — сказал Путин во время большого выступления на совещании с губернаторами и членами правительства.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 211 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 922 тыс.
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