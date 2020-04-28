Путин поручил подготовить рекомендации по снятию ограничений с 12 мая

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время большого выступления поручил подготовить рекомендации по снятию ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.



«Поручаю правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить рекомендации, критерии, параметры поэтапного выхода из режима ограничений после 12 мая», — сказал Путин.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 211 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 922 тыс.