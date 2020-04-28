Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Путин поручил подготовить рекомендации по снятию ограничений с 12 мая

Путин поручил подготовить рекомендации по снятию ограничений с 12 мая
Другие 0

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время большого выступления поручил подготовить рекомендации по снятию ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

«Поручаю правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить рекомендации, критерии, параметры поэтапного выхода из режима ограничений после 12 мая», — сказал Путин.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 211 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 922 тыс.

Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020