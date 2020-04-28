Клишина: профессиональный спорт — это боль, иногда кажущаяся вечной

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, рассказала о сложностях, с которыми приходится сталкиваться в профессиональном спорте.

«Быть спортсменом не так просто, как считают многие. Профессиональный спорт — это боль. Постоянная, ежедневная, нудная, иногда кажущаяся вечной. Прийти на тренировку и начать разминаться с мыслью: «Вау, у меня ничего не болит», — у меня это редкий случай. Это я о той боли, которую можно терпеть.

Но от тяжёлых травм не застрахован ни одни спортсмен. На чемпионате мира в Южной Корее в Тэгу в 2011 году уже на стадионе в секторе по прыжкам во время разминки перед финалом я сломала одну из костей на правом голеностопе — это моя толчковая нога. Мысли, что не буду прыгать, даже не было, и я сделала все шесть попыток, и заняла седьмое место. Про боль и опухшую ногу почти синего цвета даже говорить сейчас не хочется», — написала Клишина в «Инстаграме».

29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014), чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет( 2007), чемпионка Европы среди юниоров (2009), чемпионка Европы среди молодёжи (2011).