Женская сборная России может провести товарищеские матчи с клубами

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин рассказал, как будет строиться работа с командой во время пандемии коронавируса. Мартин не исключил, что осенью сборная проведёт товарищеские матчи с российскими клубами. Ранее женская сборная России досрочно пробилась в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
«Определённая логика в этом решении есть. Пандемия диктовала свои условия. Сперва были отменены игры с разъездами в группах, а в пятницу отказались и от идеи и турнира в одном городе. Отмечу, что путёвки на Евро-2020 получили команды, которые шли без потерь после двух туров квалификации. Не сомневаюсь, в нашей группе первые два места должны были достаться России и Сербии.
Своевременно подам в федерацию свои пожелания о проведении осенних сборов, чтобы они были учтены при составлении календаря. Скажу сразу, будет крайне сложно организовать товарищеские матчи в этот период и я учту это обстоятельство при составлении программы тренировок. Не исключаю, что придётся проводить контрольные игры с командами женской суперлиги», — цитирует тренера пресс-служба Федерации гандбола России.
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