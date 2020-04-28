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Шубенков: подкатил бы к Семене. Но у неё есть жена

Шубенков: подкатил бы к Семене. Но у неё есть жена
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет, чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал, к кому бы мог «подкатить» из спортсменок, если бы не был женат. Россиянин выделил бегунью из ЮАР Кастер Семеню. World Athletics неоднократно требовала, чтобы Семеня снизила уровень тестостерона, считая, что в её теле слишком много мужских гормонов.

«Кастер Семеня. Она нормальная, всегда первая здоровается, поздравляет на Лигах. Даже руку жала.

Мы оба – угнетённые народы. Меня с 2016 заставляют бегать под белым флагом, её World Athletics постоянно прижимает. Мы должны вместе держаться. Но у неё есть жена», — приводит слова Шубенкова «Спорт-экспресс».

В настоящее время все турниры и соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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