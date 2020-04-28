Шубенков: подкатил бы к Семене. Но у неё есть жена
Российский легкоатлет, чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал, к кому бы мог «подкатить» из спортсменок, если бы не был женат. Россиянин выделил бегунью из ЮАР Кастер Семеню. World Athletics неоднократно требовала, чтобы Семеня снизила уровень тестостерона, считая, что в её теле слишком много мужских гормонов.
«Кастер Семеня. Она нормальная, всегда первая здоровается, поздравляет на Лигах. Даже руку жала.
Мы оба – угнетённые народы. Меня с 2016 заставляют бегать под белым флагом, её World Athletics постоянно прижимает. Мы должны вместе держаться. Но у неё есть жена», — приводит слова Шубенкова «Спорт-экспресс».
В настоящее время все турниры и соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Сергей Шубенков рассказал, как действовать, когда рушатся планы
Читайте также
- 28 апреля 2020
-
23:36
-
23:13
-
21:58
-
18:17
-
18:05
-
17:56
-
17:56
-
17:25
-
15:31
-
14:53
-
12:56
-
10:55
-
10:52
-
10:06
-
00:06
- 27 апреля 2020
-
22:32
-
21:25
-
19:55
-
19:10
-
18:59
-
18:59
-
16:47
-
16:33
-
16:06
-
14:57
-
13:37
-
13:07
-
11:35
-
10:52
-
10:40
-
10:39
-
10:18
-
09:38
-
08:30
-
03:29
Партнерский контент