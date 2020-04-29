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Хоркина: доминирование Байлз — скользкий вопрос, препараты дают ей некоторые преимущества

Хоркина: доминирование Байлз — скользкий вопрос, препараты дают ей некоторые преимущества
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывшая российская гимнастка Светлана Хоркина поделилась мнением об американке Симоне Байлз, которая доминирует в спортивной гимнастике.

«По доминированию Байлз — скользкий вопрос. В первую очередь нужно отдать должное тренерам, которые её нашли среди миллиона американских детей. Это неординарная гимнастка, у неё шикарные природные данные, она прыгучая. Мы все видим, какую она делает акробатику, опорный прыжок. Это шикарно. Плюс тренер, который сумел сделать из этой девочки Симону Байлз. Другой вопрос — насколько я знаю, она пользуется некими препаратами, поскольку с детства не может сконцентрироваться. Если это так, то она имеет преимущество перед всеми гимнастками, которые выходят с ней на один помост. Правильно это или нет, не хочу судить. Не суди и не судима будешь. Но преимущества некоторые есть.

Байлз уникальна, выполняет очень хорошую акробатику, очень сложные элементы — это да. Симона имеет право на то, чтобы стать звездой, и она ею стала. Не знаю, как комментировать всё остальное, но преимущество она имеет. Если Байлз выходит спокойной и выступает, то все другие, как любой нормальный человек, очень сильно нервничают. Ты выступаешь на огромной арене, на тебя смотрят 10 тысяч зрителей, и перед тобой снаряд. Конечно, испытываешь мандраж. Не берусь строго судить Симуну. В любом случае она достойная гимнастка», — сказала Хоркина в прямом эфире на YouTube.

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