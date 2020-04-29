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Светлана Хоркина: в нас генетически заложено, что мы победители

Светлана Хоркина: в нас генетически заложено, что мы победители
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира (трижды — в абсолютном первенстве) и 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина обратилась к российским спортсменам.

«Хотела бы обратиться к нашим будущим звёздам. Не всегда всё гладко, путь к олимпийской медали тернист, очень сложен. Я этот путь прошла и чётко помню, что если что-то не получилось или больше нет терпения, это всё происки ваших соперников, это они вам говорят: «Сдавайся! Переходи в другую профессию, не занимайся больше спортом». Нет, ребята, дух ваш очень сильный. В нас генетически заложено, что мы победители.

Мы в преддверии великого, святого праздника Победы, исполняется 75 лет. Наши дедушки, бабушки были на фронте и сделали всё для того, чтобы победить. Помните, что вы наследники этой победы. Сегодня, занимаясь спортом, вы тоже должны победить. Вы должны победить свою лень, бороться до последнего за свою и нашу общую победу. Как гордо звучит наш гимн и высоко поднимается наш триколор, когда вы побеждаете! Уверена, что все вместе, как 75 лет назад, мы сделаем всё возможное, чтобы победить вирус и победить на Олимпийских играх", — сказала Хоркина в прямом эфире YouTube-канала Московской школы олимпийского резерва.

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