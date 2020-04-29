В России число летальных исходов по коронавирусу за сутки впервые превысило 100

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 5841 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 99 399 человек, из которых выздоровело 10286. Зафиксировано ещё 108 летальных исходов. За всё время скончалось 972 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2220

Московская область — 686

Санкт-Петербург — 290

Нижегородская область — 131

Республика Северная Осетия — 121

Брянская область — 115

Тульская область — 90

Свердловская область — 90

Ростовская область — 86

Республика Дагестан — 84

Мурманская область — 70

Курская область — 68

Республика Мордовия — 67

Калужская область — 66

Краснодарский край — 63

Республика Башкортостан — 60

Республика Татарстан — 55

Самарская область — 55

Ленинградская область — 53

Рязанская область — 52

Республика Ингушетия — 46

Кабардино-Балкарская Республика — 45

Тамбовская область — 44

Астраханская область — 44

Кировская область — 43

Пензенская область — 42

г. Севастополь — 40

Воронежская область — 39

Орловская область — 38

Камчатский край — 38

Владимирская область — 37

Чувашская Республика — 37

Оренбургская область — 37

Республика Марий Эл — 35

Красноярский край — 35

Смоленская область — 34

Саратовская область — 33

Ивановская область — 31

Хабаровский край — 31

Новосибирская область — 29

Белгородская область — 28

Липецкая область — 28

Ставропольский край — 28

Ханты-Мансийский АО — 28

Ярославская область — 27

Алтайский край — 24

Калининградская область — 23

Ямало-Ненецкий АО — 22

Республика Хакасия — 22

Приморский край — 20

Ульяновская область — 19

Челябинская область — 19

Чеченская Республика — 18

Республика Бурятия — 18

Республика Саха (Якутия) — 17

Республика Калмыкия — 16

Карачаево-Черкесская Республика — 16

Волгоградская область — 16

Тюменская область — 16

Республика Коми — 14

Псковская область — 14

Костромская область — 13

Новгородская область — 12

Тверская область — 11

Пермский край — 10

Республика Крым — 9

Магаданская область — 7

Вологодская область — 6

Курганская область — 6

Иркутская область — 6

Томская область — 6

Забайкальский край — 6

Удмуртская Республика — 5

Омская область — 5

Амурская область — 5

Еврейская АО — 5

Архангельская область — 4

Республика Адыгея — 4

Республика Алтай — 3

Кемеровская область — 3

Республика Карелия — 1

Ненецкий автономный округ — 1.