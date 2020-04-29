86-летнему тренеру по борьбе Дмитрию Миндиашвили присвоили звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации тренеру по борьбе Дмитрию Миндиашвили. Отмечены его особые трудовые заслуги перед государством и народом. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

86-летний Миндиашвили — четвёртый тренер, получивший звание Героя Труда, — после Татьяны Покровской, Ирины Винер и Николая Карполя.

Миндиашвили — государственный тренер краевого государственного автономного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки «Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили», основатель школы высшего спортивного мастерства по вольной борьбе в Красноярске, почётный житель Красноярского края. В качестве тренера он принимал участие во всех летних Олимпийских играх с 1972 по 2008 год, подготовил трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева и двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина, а также двукратного чемпиона мира, многократного чемпиона Европы и СССР Виктора Алексеева и других известных борцов вольного стиля.