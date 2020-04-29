Матыцин рассказал о проблемах, связанных с допуском спортсменов к тренировочным базам

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал об условиях, при выполнении которых спортсмены будут допущены на спортивные базы для возобновления тренировок. По словам Матыцина, обязательным условием будет медицинское тестирование.

Спортивные базы в России закрыты с начала апреля из-за пандемии коронавируса.

«Что касается централизованной подготовки команды, сейчас мы фактически сформировали проект плана после снижения требований по самоизоляции. Как только оперативный штаб примет решение о снижении таких требований в Москве и регионах, мы сразу приступим к его реализации. В настоящее время отправлено письмо в Роспотребнадзор, чтобы были разработаны специальные рекомендации на период выхода из режима самоизоляции именно для спортивной отрасли. Ситуация в РФ разная во всех регионах, мы планируем направить письма руководителям субъектов, чтобы они оказали содействие в организации учебно-тренировочных занятий в регионах с учётом конкретной ситуации.

У нас существует несколько проблем. Первая связана с непосредственной деятельностью баз: как только будут сняты общие требования, мы сможем вернуться к этому вопросу. Вторая — с прохождением углублённого медицинского обследования. Сейчас практически все центры и сотрудники ФМБА (Федерального медико-биологического агентства. — Прим. «Чемпионата») направлены на помощь больным или минимизацию рисков заболевания. До конца июня это представляет большую сложность. Но без прохождения углублённого обследования мы не можем приступить к централизованной подготовке», — приводит слова Матыцина ТАСС.