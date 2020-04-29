Яна Кудрявцева: у всех гимнасток есть фетиш в голове по поводу веса

Серебряный призёр Олимпиады-2016, тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала о стремлении представительниц её вида спорта к сохранению формы и веса.
«У всех гимнасток есть фетиш в голове по поводу веса. До сих пор, когда ем шоколадку, а муж заходит и видит это, я начинаю шоколадку прятать.
Форма очень быстро теряется. Хотя я после Олимпиады не тренировалась около года, а потом на мастер-классах что-то показывала, всё получалось. Но форму восстанавливать будет непросто. Спортсменам без тренировок и соревнований очень тяжело», — рассказала Кудрявцева в беседе с Майей Ямайской в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
Кроме того, 22-летняя Кудрявцева, которая ожидает второго ребёнка от своего мужа, хоккеиста Дмитрия Кугрышева, рассказала, как проводит время на самоизоляции.
«Самоизолировались, особо ни с кем не встречаемся. От декрета самоизоляция отличается, в декрете я была бы поактивнее. У меня было несколько мастер-классов: в Самаре, Сочи. Всё отменилось из-за нынешней ситуации, но сейчас есть онлайн-тренировки.
Дома сидеть тяжело, привыкла к активному образу жизни. Хочется общаться с детьми, передавать им свой опыт», — сказала Кудрявцева.
- 29 апреля 2020
-
21:42
-
21:10
-
20:40
-
18:30
-
16:44
-
14:36
-
14:17
-
10:49
-
08:42
-
01:35
-
00:48
- 28 апреля 2020
-
23:36
-
23:13
-
21:58
-
18:17
-
18:05
-
17:56
-
17:56
-
17:25
-
15:31
-
14:53
-
12:56
-
10:55
-
10:52
-
10:06
-
00:06
- 27 апреля 2020
-
22:32
-
21:25
-
19:55
-
19:10
-
18:59
-
18:59
-
16:47
-
16:33
-
16:06