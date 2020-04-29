Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Яна Кудрявцева: у всех гимнасток есть фетиш в голове по поводу веса

Яна Кудрявцева: у всех гимнасток есть фетиш в голове по поводу веса
Другие / Прочие виды спорта 0

Серебряный призёр Олимпиады-2016, тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала о стремлении представительниц её вида спорта к сохранению формы и веса.

«У всех гимнасток есть фетиш в голове по поводу веса. До сих пор, когда ем шоколадку, а муж заходит и видит это, я начинаю шоколадку прятать.

Форма очень быстро теряется. Хотя я после Олимпиады не тренировалась около года, а потом на мастер-классах что-то показывала, всё получалось. Но форму восстанавливать будет непросто. Спортсменам без тренировок и соревнований очень тяжело», — рассказала Кудрявцева в беседе с Майей Ямайской в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Кроме того, 22-летняя Кудрявцева, которая ожидает второго ребёнка от своего мужа, хоккеиста Дмитрия Кугрышева, рассказала, как проводит время на самоизоляции.

«Самоизолировались, особо ни с кем не встречаемся. От декрета самоизоляция отличается, в декрете я была бы поактивнее. У меня было несколько мастер-классов: в Самаре, Сочи. Всё отменилось из-за нынешней ситуации, но сейчас есть онлайн-тренировки.

Дома сидеть тяжело, привыкла к активному образу жизни. Хочется общаться с детьми, передавать им свой опыт», — сказала Кудрявцева.

Гимнастка Яна Кудрявцева назвала пол будущего ребёнка
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020