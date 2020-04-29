Яна Кудрявцева: если бы было желание, то могла бы попасть ещё на одну Олимпиаду

Серебряный призёр Олимпиады-2016, тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, 22-летняя Яна Кудрявцева выразила сочувствие представительницам своего вида спорта по поводу переноса Олимпиады в Токио на 2021 год.
«Не представляю, как можно пережить перенос Олимпиады на год вперед. Для девчонок это большой удар. Ты четыре года тренируешься ради этого… Это ужасно.
На Олимпиаде в Рио чувствовала волнение, мы месяц жили в Сан-Паолу, готовились. Я горжусь, что принесла серебро России. Когда уронила булаву, было неприятное чувство. А на пьедестале я плакала, но не от горя. А от того, что всё закончилось. А ещё от того, что, несмотря на все проблемы, сумела выиграть медаль.
Если бы было желание, то я могла бы попасть на ещё одну Олимпиаду. Но возрастной ценз в фигурном катании ещё хуже. На молодых девочек у нас в спорте ещё не возлагают надежды лидера", — рассказала Кудрявцева в беседе с Майей Ямайской в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
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