«Любимая!» Александр Большунов опубликовал фотографию со своей девушкой

Первый в российской истории обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте Александр Большунов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию со своей девушкой, лыжницей национальной команды Анной Жеребятьевой.
«Любимая!» — подписал Большунов фото, на котором пара изображена на фоне цветущей вишни, с которой гармонируют светлые волосы Анны.
Фотографию можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».
Подписчики в комментариях пожелали красивой паре любви и благополучия.
olgagon1963: Красивый! Фото класс! Александр, вы для нас национальный герой! Повезло вашей любимой!
liiaberidze: Александр, вы достояние нашей страны! Великий, слов не хватит описать, кто вы для нашего спорта! Живите долго и счастливо.
tatochka_sm: Вы даже внешне похожи! Будьте любимы и счастливы!
melnik9474: Счастья море. И всегда смотреть в одном направлении.
baramzinas: Безумно рада за вас, Александр! Какие вы прекрасные! Главное, смотрите в одном направлении! Будьте счастливы! Любите друг друга!
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